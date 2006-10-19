Лига Чемпионов: результаты всех матчей среды

Лондонский "Челси" обыграл испанскую "Барселону" в третьем туре Лиги чемпионов. Матч, который прошел на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч в этой встрече на 47-й минуте забил ивуарийский голеадор Дидье Дрогба.

В другом матче группы А бременский "Вердер" на своем поле со счетом 2:0 переиграл болгарский "Левски". В составе немецкого клуба отличились Налдо и Диего. После трех туров положение команд в группе А таково: "Челси" – 9 очков, "Барселона" – 4 очка, "Вердер" – 4 очка, "Левски" – 0 очков.

В группе С оба матча завершились победами гостей. Английский "Ливерпуль" за счет гола Питера Крауча на 58-й минуте переиграл французский "Бордо" со счетом 1:0, а голландский ПСВ переиграл турецкий "Галатасарай" со счетом 2:1. В составе турецкого клуба отличился Илич, а у голландцев мячи забили Кромкамп и Коне. После трех туров у "Ливерпуля" и "ПСВ" по 7 очков, у "Галатасарая" и "Бордо" по одному очку.

В группе D очередные победы одержали испанская "Валенсия" и итальянская "Рома". Испанский клуб на своем поле переиграл украинский "Шахтер" со счетом 2:0 (оба мяча на счету Давида Вильи), а итальянцы в Афинах нанесли поражение греческому "Олимпиакосу" со счетом 1:0 (единственный мяч забил Симоне Перротта).

После этих матчей "Валенсия" набрала 9 очков и гарантировала себе место в плей-офф турнира, а "Рома" набрала 6 очков. У "Шахтера" и "Олимпиакоса" по одному очку в активе.

Лента.ру