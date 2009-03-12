Жеребьевку Лиги Чемпионов и Кубка УЕФА проведут вслепую

Сезон еврокубков вступает в решающую стадию, а 20 марта в Доме европейского футбола в Ньоне состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 13:00 по киевскому времени. Ее проведут генеральный секретарь УЕФА Дэвид Тейлор и посол римского финала Бруно Конти. Часом позже начнется жеребьевка Кубка УЕФА, которую Тейлор будет вести вместе с послом стамбульского финала Джаном Барту.

В Лиге чемпионов жеребьевка будет проведена вслепую, то есть клубы из одной страны могут встретиться друг с другом, информирует пресс-служба УЕФА. Первые матчи состоятся 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. К тому моменту команды уже будут знать, с кем встретятся в полуфинале, так как жеребьевка этой стадии тоже пройдет 20 марта. Первые поединки полуфинала будут сыграны 28 и 29 апреля, ответные - 5 и 6 мая.

Затем состоится дополнительная жеребьевка, с помощью которой в административных целях будет определено, кто будет номинальным хозяином в финале - победитель первого или второго полуфинала. Финал состоится 27 мая на римском "Стадио Олимпико".

Аналогичная процедура будет применена в отношении 1/4 и 1/2 финала Кубка УЕФА. Встречи четвертьфинала пройдут 9 и 16 апреля, полуфинала - 30 апреля и 7 мая. Финал состоится 20 мая в Стамбуле на стадионе "Шюкру Сарачоглу", отмечает Regnum.

Напомним, что Украину в Кубке УЕФА представляют пока три команды. 12 марта в рамках первых матчей 1/8 финала донецкий "Шахтер" в гостях сыграет с московским ЦСКА, а "Динамо" и "Металлист" сразятся между собой в Киеве.