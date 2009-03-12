В школьной программе появятся шахматы

Правительство Молдовы на своем заседании утвердило постановление «О некоторых мерах по развитию шахматного спорта в РМ», сообщает агентство «Новости-Молдова».

Согласно документу, шахматы, названные одним из приоритетных направлений в развитии национального спорта, включаются в школьную дисциплину «Физическое воспитание», начиная с 2009/2010 учебного года.

Будет создан координационный совет по внедрению программ по изучению шахмат в национальной системе образования, начата разработка образовательных программ и дидактических материалов для учащихся и преподавателей с целью изучения шахмат, а также организация, в рамках специализированных учебных заведений, подготовки кадров для преподавания шахмат.

Запланировано также проведение в РМ национального шахматного конкурса для учащихся.