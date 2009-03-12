Пенальти решили исход матча Рома - Арсенал

Пришлось пробить 16 одиннадцатиметровых

Завершился последний матч 1/8 Лиги чемпионов УЕФА Рома - Арсенал 1:0 (Жуан 9). По пенальти 6:7 (вратари Дони и Альмуния отразили по одному удару, а последний 11-метровый Тонетто пробил выше ворот). Первый матч - 0:1. Таким образом Арсенал становится последним участником 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что ранее сегодня сыграли Барселона - Лион 5:2 (Анри 25, 27, Месси 40, Это`о 43, Кейта 90 - Макун 44, Жуниньо 48). Первый матч - 1:1 Порту - Атлетико 0:0 (2:2) МЮ - Интер 2:0 (Видич 4, Роналдо 49) (0:0). ... а вчера четвертьфиналистами стали Бавария, Челси, Ливерпуль и Вильяреал.

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