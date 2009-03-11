Барселона, Порту, МЮ - в 1/4 Лиги чемпионов

Рома и Арсенал еще играют

Завершились три из четырех сегодняшних матчей 1/8 Лиги чемпионов УЕФА Барселона - Лион 5:2 (Анри 25, 27, Месси 40, Это`о 43, Кейта 90 - Макун 44, Жуниньо 48). Первый матч - 1:1 Порту - Атлетико 0:0 (2:2) МЮ - Интер 2:0 (Видич 4, Роналдо 49) (0:0) По сумме двух матчей в 1/4 прошли испанский, португальский и английский клубы: Барселона, Порту, Манчестер Юнайтед. В матче Рома - Арсенал 1:0 (по сумме двух игр - 1:1). Команды сыграют овертайм.

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