Украинка стала третьей в гонке на Кубке мира по биатлону

Украинка Вита СЕМЕРЕНКО стала третьей в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира по биатлону в канадском городе Ванкувер.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе гонки В.СЕМЕРЕНКО только один раз промахнулась на третьем огневом рубеже и уступила немке Симоне ХАУСВАЛЬД (1-е место) 1 минуту 5 секунд и россиянке Ольге ЗАЙЦЕВОЙ (второе место) 39,3 секунды.

Второй среди украинок стала Оксана ХВОСТЕНКО, которая с одним промахом также на третьем рубеже заняла 12-ту ступень и уступила лидеру 2 минут 57 секунд, Валя СЕМЕРЕНКО с тремя промахами стала 16-й с отставанием в 3 минуты 24 секунды, Елена ПИДГРУШИНА также с тремя промахами – 34-й с отставанием в 4 минуты 43 секунды.

В.СЕМЕРЕНКО 23 года. Сегодняшний результат стал лучшим достижением спортсменки за всю ее карьеру в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира.