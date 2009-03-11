Украинка стала третьей в гонке на Кубке мира по биатлону
21:08, 11 марта 2009Спорт
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Виктория Семеренко допустила один промах
|Вита СЕМЕРЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе гонки В.СЕМЕРЕНКО только один раз промахнулась на третьем огневом рубеже и уступила немке Симоне ХАУСВАЛЬД (1-е место) 1 минуту 5 секунд и россиянке Ольге ЗАЙЦЕВОЙ (второе место) 39,3 секунды.
Второй среди украинок стала Оксана ХВОСТЕНКО, которая с одним промахом также на третьем рубеже заняла 12-ту ступень и уступила лидеру 2 минут 57 секунд, Валя СЕМЕРЕНКО с тремя промахами стала 16-й с отставанием в 3 минуты 24 секунды, Елена ПИДГРУШИНА также с тремя промахами – 34-й с отставанием в 4 минуты 43 секунды.
В.СЕМЕРЕНКО 23 года. Сегодняшний результат стал лучшим достижением спортсменки за всю ее карьеру в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира.
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