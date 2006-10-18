Завершился матч ”Валенсия” - ”Шахтер”

Завершился матч 3-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе D, в котором встречались донецкий "Шахтер" и "Валенсия" (Испания). Донеччане проиграли 2:0.

Составы и замены: Валенсия: 1 Канисарес, 2 Мигел, 6 Албелда, 7 Давид Вилья (77, Силва), 9 Морьентес, 11 Регейро (64, Гавилан), 15 Хоакин, 17 Наварро, 20 Альбиоль, 22 Эду (53, Хорхе Лопес), 24 Моретти. Шахтер: 1 Плетикоса, 4 Тимощук, 7 Фернандиньо (83, Воробей), 8 Леонардо, 9 Матузалем, 17 Агахова (46, Хюбшман), 26 Рац, 27 Чигринский, 29 Марика, 32 Свидерский, 38 Жадсон (46, Брандао).

Отчет о первом тайме

Во втором тайме обе команды снова атаковали, стало заметно больше столкновений в центре поля, на подступах к штрафным площадкам. Счет 1:1 по штрафным ударам (и Вилья, и Матузалем били в правую девятку), и 2:0 по желтым карточкам у Шахтера (Марика и Брандао) характеризуют 46-62 минуты матча.

На 64-й Марика и Брандао в стиле “Валенсии” остро прошли к воротам, но Брандао промахнулся, замыкая прострел.

Шахтер пытается использовать успокоенность Валенсии, но та держит середину поля, временами (67-я минута Морьентес, 69-я Гавилан) обостряя игру ударами по воротам.

А 74-й Вячеслава Свидерского догнала вторая желтая карточка – первую он получил еще на 28-й секунде – за нарушение один-в-один как было у Тимощука (локоть, выставленный на борьбе в лицо сопернику).

Понимая, что игра становится слишком жесткой Энрике Флорес заменяет автора обоих голов Давида Вилью на тезку – Давида Силву.

Марику ударом в бедро сзади валят в штрафной, но нарушение не замечено.

Давид Силва бьет по воротам Плетикосы с 18 метров – мяч приходит вратарю в руки.

Валенсия пресекает все атаки Шахтера. Все виды преимущества на ее стороне: численное, тактическое, игровое.

Хоакин взялся развлечь трибуны на 87-й минуте, пройдя “слаломом” трех игроков Шахтера. Перед воротами уже лежащий Леонардо “подправил” ему ногу рукой, но судья не усмотрел там пенальти.

В итоге 2:0.

Статистика матча (Валенсия - Шахтер): удары по воротам – 18:8, фолы – 16:20, оффсайды – 1:4, угловые – 6:3, владение мячом – 52:48.

Одновременно с матчем Валенсия – Шахтер проходят игры: Вердер - Левски (2:0), Челси - Барселона (1:0), Интер – Спартак, Москва (2:1), Спортинг – Бавария (0:1), Бордо – Ливерпуль (0:1), Галатасарай - ПСВ (1:2), Олимпиакос – Рома (0:1).