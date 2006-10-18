Завершился первый тайм в матче ”Валенсия” - ”Шахтер”

Завершился первый тайм в матче 3-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе D, в котором встречаются донецкий "Шахтер" и "Валенсия" (Испания). Донеччане проигрывают 2:0.

Составы команд: Валенсия: 1 Канисарес, 2 Мигел, 6 Албелда, 7 Давид Вилья, 9 Морьентес, 11 Регейро, 15 Хоакин, 17 Наварро, 20 Альбиоль, 22 Эду, 24 Моретти. Шахтер: 1 Плетикоса, 4 Тимощук, 7 Фернандине, 8 Леонардо, 9 Матузалем, 17 Агахова, 26 Рац, 27 Чигринский, 29 Марика, 32 Свидерский, 38 Жадсон.

Обе команды начали игру “на встречных курсах”, за первые 15 минут возникли по три-четыре опасных момента у каждых ворот. Стопроцентную возможность упустил на 6-й минуте Хоакин – его удар с 8 метров сумел отбить Плетикоса. “Валенсия” больше стремилась войти в штрафную, раз за разом делались фланговые прострелы во вратарскую площадку. “Шахтер” обстреливал ворота Канисареса с 25-30 метров (Марика на 11 минуте, Фернандиньо – на 13-й, Тимощук – на 15-й).

Потом преимущество стала наращивать “Валенсия”. Плетикосе и защитникам приходилось спасать игру на 17, 18-й и 21-й минутах. Угрозы для испанских ворот на 19-й и 23-й минутах были менее острыми.

К 30-й минуте, казалось, обе команды исчерпали первый порыв атак, заходы в штрафные площадки стали реже, хотя скорости в центре оставались высокими. Тут и дрогнул центр Шахтера – одной ошибки было достаточно, чтобы Леонардо дал пас на выход Вилье, который и обыграл вратаря. 1:0.

В срочной контратаке Агахова в борьбе прошел через центр до вратаря, Альбиоль его валит в последний момент, но нарушение не фиксировалось. Зато почти сразу за удар локтем получил желтую карточку Тимощук.

На 35-й минуте тактика перепасовок на скорости принесла опасный момент к самым воротам Шахтера. Не столько испанцам помешали забить, сколько они сами схалтурили. На 41-й Хоакин пробил из-под Чигринского с 10 метров – сыграл Плетикоса.

Второй гол пришел в ворота Шахтера на 44-й минуте. Именно «пришел», потому что был закономерным завершением быстрой, многоходовой, отработанной атаки, прострела с фланга (опять Хоакин) и удара головой на дальней штанге (опять Вилья, опять ушел от защиты).

2:0. Перерыв.

Статистика первой половины (Валенсия - Шахтер): удары по воротам – 8:4, фолы – 9:10, офсайды – 0:4, угловые – 2:2, владение мячом – 52:48.

Одновременно с матчем Валенсия – Шахтер проходят игры: Вердер - Левски (1:0), Челси - Барселона (0:0), Интер – Спартак, Москва (2:0), Спортинг – Бавария (0:1), Бордо – Ливерпуль (0:0), Галатасарай - ПСВ (1:0), Олимпиакос – Рома (0:0).