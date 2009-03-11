Украина сохранила 14-ую позицию в рейтинге ФИФА

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) 11 марта обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных стран мира. По сравнению с аналогичным февральским реестром украинская команда осталась на 14-й ступеньке, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола.

По поводу соперников Украины в отборе на Чемпионат мира-2010, то Хорватия по прежнему находится на седьмой позиции, Англия, пропустив вперед Россию, теперь девятая. Беларусь с 90-го места поднялась на 88-е, Казахстан переместился с 140-го сразу на 130-е, Андорра же, как и месяц назад, 195-я.

Рейтинг ФИФА

1. (1) Испания

2. (2) Германия

3. (3) Нидерланды

4. (4) Италия

5. (5) Бразилия

6. (6) Аргентина

7. (7) Хорватия

8. (9) Россия

9. (8) Англия

10. (12) Португалия

11. (10) Турция

12. (11) Франция

13. (13) Чехия

14. (14) Украина

15. (15) Парагвай

16. (16) Камерун

17. (20) США

18. (18) Израиль

19. (19) Греция

20. (17) Румыния.