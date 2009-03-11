Бекхэм собирается купить футбольную команду

Дэвид Бекхэм собирается стать владельцем футбольной команды американской футбольной лиги MLS, РИА "Новости" со ссылкой на ВВС. Соответствующий пункт прописан в его новом контракте с "Лос-Анджелес Гэлэкси", заключенном в пятницу и позволяющем ему выступать в итальянском "Милане", будучи игроком "Гэлэкси".

"У меня есть право приобрести клуб MLS после того, как я завершу карьеру, и я намерен им воспользоваться", - сказал футболист, пояснив, что намерен внести "максимально возможный вклад в развитие футбола в США".

Как сообщается, в настоящее время американская лига насчитывает 14 клубов, но в ближайшие несколько лет будет значительно расширена. Так, в следующем сезоне к турниру присоединится команда из Сиэтла, а в 2010 - из Филадельфии. К 2011 году, когда у Бекхэма завершится действующий контракт с "Гэлэкси", в MLS должно появиться еще две новые команды. Ими могут оказаться клубы из Оттавы, Ванкувера, Портленда или Сент-Луиса.