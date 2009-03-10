Ливерпуль, Челси, Бавария и Вильяреал - в 1/4 Лиги чемпионов
23:37, 10 марта 2009Спорт
2050
Завершились сегодняшние матчи
Завершились сегодняшние четыре матча Лиги чемпионов УЕФА
Бавария - Спортинг 7:1 (Подольски 7, 34, Швайнштайгер 43, ван Боммель 74, Клозе 82 пен., Мюллер 90 - Польга 39 автогол, Мотинью 42). Первый матч 5:0
Ювентус - Челси 2:2 (Яквинта 19, дель Пьеро 74 пен. - Эссьен 45, Дрогба 83). (0:1)
Ливерпуль - Реал 4:0 (Торрес 16, Джеррард 28 пен., 47, Доссена 88) (1:0)
Панатинаикос - Вильяреал 1:2 (Манциос 55 - Ибагаса 49, Льоренте 70) (1:1)
11 марта ответные матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА:
МЮ - Интер (первый матч - 0:0)
Барселона - Лион (1:1)
Рома - Арсенал (0:1)
Порту - Атлетико 2:2
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