Ливерпуль, Челси, Бавария и Вильяреал - в 1/4 Лиги чемпионов

Завершились сегодняшние матчи

Завершились сегодняшние четыре матча Лиги чемпионов УЕФА Бавария - Спортинг 7:1 (Подольски 7, 34, Швайнштайгер 43, ван Боммель 74, Клозе 82 пен., Мюллер 90 - Польга 39 автогол, Мотинью 42). Первый матч 5:0 Ювентус - Челси 2:2 (Яквинта 19, дель Пьеро 74 пен. - Эссьен 45, Дрогба 83). (0:1) Ливерпуль - Реал 4:0 (Торрес 16, Джеррард 28 пен., 47, Доссена 88) (1:0) Панатинаикос - Вильяреал 1:2 (Манциос 55 - Ибагаса 49, Льоренте 70) (1:1) 11 марта ответные матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА: МЮ - Интер (первый матч - 0:0) Барселона - Лион (1:1) Рома - Арсенал (0:1) Порту - Атлетико 2:2

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter