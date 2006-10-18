Сборная Украины в рейтинге ФИФА своих позиций не сдает
14:30, 18 октября 2006Спорт
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Опубликован новый рейтинг
В среду был опубликован новый рейтинг национальных сборных ФИФА. Сборная Украины после поражения от Италии и победы над шотландцами продолжает занимать тринадцатую позицию. Итальянцы же, одержав две победы, поднялись с пятой строчки на вторую, оттеснив, Францию, Аргентину и Англию. Немцы взобрались на 6-е место, перегнав Голландию и Чехию.
1 (1). Бразилия - 1560;
2 (5). Италия - 1540;
3 (2). Франция - 1483;
4 (3). Аргентина - 1446;
5 (4). Англия - 1370;
6 (8). Германия - 1339;
7 (6). Голландия - 1313;
8 (7). Чехия - 1253;
9 (9). Португалия - 1224;
10 (10). Испания - 1198...
13 (13). Украина - 1054...
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