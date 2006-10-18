Сборная Украины в рейтинге ФИФА своих позиций не сдает

В среду был опубликован новый рейтинг национальных сборных ФИФА. Сборная Украины после поражения от Италии и победы над шотландцами продолжает занимать тринадцатую позицию. Итальянцы же, одержав две победы, поднялись с пятой строчки на вторую, оттеснив, Францию, Аргентину и Англию. Немцы взобрались на 6-е место, перегнав Голландию и Чехию.

1 (1). Бразилия - 1560;

2 (5). Италия - 1540;

3 (2). Франция - 1483;

4 (3). Аргентина - 1446;

5 (4). Англия - 1370;

6 (8). Германия - 1339;

7 (6). Голландия - 1313;

8 (7). Чехия - 1253;

9 (9). Португалия - 1224;

10 (10). Испания - 1198...

13 (13). Украина - 1054...

Обком