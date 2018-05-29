”Подарок” к годовщине динамовских побед

Все-таки прежняя система розыгрыша Кубка европейских чемпионов была более гуманной для неудачников – участие в турнире прекращалось после первого поражения.

В настоящее время игру на вылет сменил групповой турнир, который оборачивается солидными финансовыми достижениями для лидеров континентального футбола и показательными уроками-экзекуциями для аутсайдеров, которые попадают под раздачу.

Досадно видеть в такой роли мальчиков для битья киевское “Динамо”, которое в этом году превзошло весь лимит неудач.

1:4, 1:5, 0:3 – так наше „Динамо” еще не играло в Лиге чемпионов. Но никуда не денешся, счет полностью по игре, ни в одном матче динамовцы и близко не стояли хотя бы от ничьи.

Вчерашний матч не исключение.

Досадно то, что сопоставление динамовцев с соперниками по группе наглядно показывает поразительную разницу в классе, индивидуальном мастерстве игроков. На поле выходят две команды, играют по одним правилам, выполняют похожие тактико-технические приемы, но у одной команды мяч слушается футболистов, а у другой – нет.

Показательными в этом аспекте можно считать два штрафных удара, выполненных Жуниньо и Гавранчичем, последовательно в первом и втором таймах. Били почти с одной точки, но результаты диаметрально противоположные. Бразилец положил мяч в ворота „Динамо” словно рукой, а серб просто и без выдумки влупил в стенку. Тот же Келлстрем на 38-й минуте матча легко и непринужденно „сделал” защиту динамовцев, а наш Шацких в одном из острых эпизодов в штрафной площадке гостей отлетел от Криса, не выдержав силовой борьбы, хотя был первым на мяче.

Парадоксально, но, по моему мнению, динамовцы в целом не уступали французам в командной игре, активно и временами достаточно слаженно играли в центре поля, как учили, запускали фланги, делали прострелы, боролись в воздухе. И глаза вроде бы горели, как того в который раз требовал Демьяненко, по крайней мере до пропущенного мяча.

Однако в дальнейшем это все напоминало не то что имитацию игры, но холостые обороты номинально мощного двигателя. В решающие моменты последнего паса, последнего удара все у динамовцев шло не так, в недодачу, не в такт, не туда.

И эти неточности определили исход матча, а вот французам удавалось все. Ни у кого не оставалось сомнений, что при их желании счет матча мог бы быть еще неприятнее для хозяев.

Думаю, это первыми поняли сами динамовцы и после перерыва играли как по инерции. Например, Милевского уже не было заметно на острие атак, он почему-то сосредоточился на подборе мяча, пока, заработав предупреждение, ушел с поля. Запомнился лишь один его острый удар головой в дебюте матча.

Следовательно, третье поражение подряд и шансы сохранились разве что на борьбу со „Стяуа” за переход в Кубок УЕФА.

Признаем, что в „Динамо” не играют суперзвезды, и общий уровень украинского футбола не таков, чтобы в нем они росли. Но при том президент клуба Игорь Суркис считает, что у него есть игроки достаточно высокого уровня, которым даже делают „серьезные предложения” солидные клубы.

Так что же мешает этим игрокам раскрыться в „Динамо”? Куда девается мастерство, например, Верпаковскиса, Черната, того же Клебера, которые с приходом в „Динамо” начинают играть, хуже чем до этого?

Олег Олийнык