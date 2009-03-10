Кличко объяснил, почему ему не интересен бой с Маскаевым

Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий КЛИЧКО заявил, что после проведения обязательной защиты своего титула в поединке против кубинца Хуана Карлоса ГОМЕСА намерен встретиться с обладателем титула WBA Николаем ВАЛУЕВЫМ, несмотря на то, что WBC требует от него проведения поединка против Олега МАСКАЕВА, сообщает сайт AllBoxing.

"Полагаю, что МАСКАЕВ может делать то, что хочет, а я буду называть вещи своими именами. Мне не интересен бой с МАСКАЕВЫМ. Более того, этот поединок не интересен поклонникам бокса. Следует понимать, что бокс — это бизнес. Единственный чемпионский титул, которым не владеют братья КЛИЧКО, — это титул Николая ВАЛУЕВА. Думаю, что я встречусь с ним в этом году, и сделаю все для того, чтобы вместе с Владимиром собрать в нашей семье полный набор титулов чемпиона мира в супертяжелом весе", - сказал В.КЛИЧКО в интервью Setanta Sports.

Летом этого года Н.ВАЛУЕВ должен провести поединок против другого обладателя титула WBA в супертяжелом весе Руслана ЧАГАЕВА.

Как отмечает источник, менеджер братьев КЛИЧКО Берндт БЕНТЕ недавно сообщил, что после поединка против Х.ГОМЕСА Виталий намерен встретиться с перспективным американцем Крисом АРРЕОЛОЙ или британцем Дэвидом ХЭЕМ.

Как сообщалось, бой Виталия КЛИЧКО против Х.ГОМЕСА состоится 21 марта в Штутгарте (Германия).