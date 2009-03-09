24 футболиста Шахтера улетели в Москву

Сегодня утром футболисты донецкого Шахтера отправились в столицу России для подготовки к первому матчу с московским ЦСКА, который состоится 12 марта в рамках 1/8 финала Кубка УЕФА. Спустя 1 час и 40 минут Як-42 с «горняками» на борту приземлился в московском аэропорту Внуково, сообщает Football.ua. На предстоящий поединок с армейцами главный тренер Шахтера взял 24 футболиста:

Вратари: Богдан Шуст, Рустам Худжамов, Андрей Пятов

Защитники: Томаш Хюбшман, Александр Кучер, Вячеслав Шевчук, Разван Рац, Дмитрий Чигринский, Николай Ищенко, Александр Чижов, Артем Федецкий, Владимир Езерский

Полузащитники: Игор Дуляй, Фернандиньо, Жадсон, Илсиньо, Мариуш Левандовски, Алексей Гай, Виллиан, Дарио Срна

Нападающие: Евгений Селезнев, Луис Адриано, Александр Гладкий, Марсело Морено.

Напомним, что в ближайшие три дня любителям футбола предстоит увидеть:

10 марта ответные матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА:

Ливерпуль - Реал (первый матч 1:0)

Ювентус - Челси (0:1)

Панатинаикос - Вильяреал (1:1)

Бавария - Спортинг (5:0)

11 марта ответные матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА:

МЮ - Интер (0:0)

Барселона - Лион (1:1)

Рома - Арсенал (0:1)

Порту - Атлетико 2:2

12 марта первые матчи 1/8 Кубка УЕФА:

Динамо - Металлист

ЦСКА - Шахтер

Удинезе - Зенит

ПСЖ - Брага

Вердер - Сент-Этьенн

Марсель - Аякс

Гамбург - Галатасарай

Манчестер Сити - Ольборг