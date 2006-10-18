Король футбола Пеле потерял дочь

Во вторник в бразильском городе Сантос в возрасте 42 лет скончалась Сандра Арантес до Нассименто - дочь легендарного Пеле, считающегося лучшим футболистом в истории. Сандра была внебрачным ребенком форварда, который долгое время отказывался признавать ее своей дочерью и, как правило, встречался с ней на судебных заседаниях.

Как сообщили врачи больницы Beneficencia, где скончалась Сандра Арантес до Нассименто, причиной смерти стал рак груди. Сандра родилась в 1963 году после романа Пеле с домохозяйкой Анизией Машадо и в детстве носила имя Сандры Машадо, отмечает АР.

Узнав, что она является дочерью Пеле, Сандра потребовала признать свои права, но футболист долгое время отрицал свою причастность к ее рождению, отказываясь проводить анализ ДНК. В конце концов, анализ был проведен, и в 1993 году суд признал Сандру дочерью Пеле, после чего она получила право носить имя Сандры Арантес до Нассименто (настоящее имя Пеле - Эдсон Арантес до Нассименто).

Впоследствии Сандра написала книгу "Дочь, которую не хотел король", а также вошла в городской совет Сантоса. В 2001 году дочь Пеле снова подала на своего отца в суд, обвинив его в том, что он не оказывает ей такой же финансовой поддержки, как другим своим детям. Суд занял сторону Пеле.

Пеле является единственным футболистом в мире, которому удавалось трижды выиграть первенство планеты (1958, 1962 и 1970). Большую часть своей карьеры он выступал за бразильский "Сантос" и приводил этот клуб к победам в чемпионате Бразилии, Кубке Либертадорес и Межконтинентальном Кубке. Пеле часто называют королем футбола.

Лента.ру