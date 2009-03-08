Результаты 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо укрепляет лидерство

Сегодняшними матчами завершился 19-й тур Чемпионата Украины по футболу Заря - Арсенал 0:1 (Мазилу 5) ФК Львов - Металлист 1:1 (Федорчук 36 - Эдмар 19) Динамо - Ворскла 4:1 (Алиев 15, пен., 53, Нинкович 20, Кравец 68 - Ярошенко 33) Напомним, что остальные матчи тура завершились так: ФК Харьков - Металлург Д 1:0 (Кабанов 48) Шахтер - Днепр 1:0 (Фернандиньо 34 пен.) Кривбасс - Черноморец 0:2 (Диденко 22, Васин 89) Ильичевец - Карпаты 1:5 (Кривошеенко 23 пен. - Кузнецов 26, 44, 80, Кобин, 40, Голодюк 87) Таврия - Металлург З 2:0 (Идахор 18, Ковпак 49) Турнирное положение (у всех команд сыграно 19 игр) 1. Динамо 49 2. Металлист 38 3. Шахтер 37 4. Ворскла 36 5. Металлург Д 34 6. Металлург З 30 7. Карпаты 25 8. Днепр 25 9. Черноморец 23 10. Заря 21 11. Арсенал 20 12. Кривбасс 20 13. Таврия 17 14. ФК Львов 14 15. ФК Харьков 12 16. Ильичевец 12

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