Результаты 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

20:26, 07 марта 2009
Спорт
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Завершились сегодняшние матчи 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Харьков - Металлург Д 1:0 (Кабанов 48)

Шахтер - Днепр 1:0 (Фернандиньо 34 пен.)

Кривбасс - Черноморец 0:2 (Диденко 22, Васин 89)

Ильичевец - Карпаты 1:5 (Кривошеенко 23 пен. - Кузнецов 26, 44, 80, Кобин, 40, Голодюк 87)

Напомним, что вчера состоялся матч

Таврия - Металлург З 2:0 (Идахор 18, Ковпак 49)

Завтра тур завершат матчи

Динамо - Ворскла

ФК Львов - Металлист

Заря - Арсенал

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