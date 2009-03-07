Результаты 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 19-го тура Чемпионата Украины по футболу ФК Харьков - Металлург Д 1:0 (Кабанов 48) Шахтер - Днепр 1:0 (Фернандиньо 34 пен.) Кривбасс - Черноморец 0:2 (Диденко 22, Васин 89) Ильичевец - Карпаты 1:5 (Кривошеенко 23 пен. - Кузнецов 26, 44, 80, Кобин, 40, Голодюк 87) Напомним, что вчера состоялся матч Таврия - Металлург З 2:0 (Идахор 18, Ковпак 49) Завтра тур завершат матчи Динамо - Ворскла ФК Львов - Металлист Заря - Арсенал

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