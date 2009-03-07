Результаты 19-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:26, 07 марта 2009Спорт
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Завершились сегодняшние матчи 19-го тура Чемпионата Украины по футболу
ФК Харьков - Металлург Д 1:0 (Кабанов 48)
Шахтер - Днепр 1:0 (Фернандиньо 34 пен.)
Кривбасс - Черноморец 0:2 (Диденко 22, Васин 89)
Ильичевец - Карпаты 1:5 (Кривошеенко 23 пен. - Кузнецов 26, 44, 80, Кобин, 40, Голодюк 87)
Напомним, что вчера состоялся матч
Таврия - Металлург З 2:0 (Идахор 18, Ковпак 49)
Завтра тур завершат матчи
Динамо - Ворскла
ФК Львов - Металлист
Заря - Арсенал
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