Донецкий "Шахтер" вошел в тройку лидеров чемпионата Украины по футболу, в субботу в матче 19-го тура на своем поле со счетом 1:0 выиграв у днепропетровского "Днепра". Успех горнякам в этой встрече принес точный удар с пенальти, автором которого на 35-й минуте стал бразильский легионер команды Фернандиньо.

Лидером чемпионата Украины является киевское "Динамо", набравшее 46 очков в 18 матчах. На счету "Шахтера" стало 37 очков, и по этому показателю он догнал шедший вторым харьковский "Металлист", однако эта команда пока сыграла только 18 матчей.

"Шахтер" в 1/8 финала Кубка УЕФА встретится с московским ЦСКА. Матчи этих команд состоятся 12 (в Москве) и 19 (в Донецке) марта.