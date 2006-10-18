Лига Чемпионов: результаты всех матчей вторника

Вечером во вторник состоялись восемь матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В Киеве местное "Динамо" принимало французский "Лион"и потерпело поражение со счетом 0:3. Мячи в ворота голкипера Тараса Луценко отправили Жуниньо Пернамбукано, Ким Чельстрем и Флоран Малуда.

В группе Е "Динамо" остается на четвертом месте, не имея набранных очков. "Лион" после трех побед сохранил лидерство в группе. На второе место с шестью очками вышел мадридский "Реал", обыгравший в гостях бухарестский клуб "Стяуа" со счетом 4:1. "Стяуа" набрал три очка.

В группе F лидерство с девятью очками сохраняет "Манчестер Юнайтед". Во вторник манкунианцы на своем поле обыграли датский "Копенгаген" со счетом 3:0. С таким же счетом шотландский "Селтик" дома выиграл у португальской "Бенфики" и вышел на второе место с шестью очками. У "Бенфики" и "Копенгагена" осталось по одному очку.

В группе G московский ЦСКА одержал домашнюю победу над лондонским "Арсеналом" со счетом 1:0 и возглавил группу с семью очками. Победный гол на счету атакующего полузащитника сборной Бразилии Даниэла Карвальо. Лондонцы с шестью очками занимают второе место. В другом матче группы "Порту" на своем поле обыграл "Гамбург" со счетом 4:1. Таким образом, немецкий клуб также терпит третье поражение в Лиге чемпионов. Португальцы с четырьмя очками остаются на третьем месте.

Лидер в группе H после третьего тура не сменился. Итальянский "Милан" обыграл в гостях бельгийский "Андерлехт" 1:0 и набрал семь очков. Французский "Лилль" выиграл дома у греческого АЕК со счетом 3:1 и с пятью очками занимает второе место в группе. У "Андерлехта" два очка, у АЕК - одно.

Лента.ру