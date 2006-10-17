Завершился матч ”Динамо” - ”Лион”

Завершился матч 3-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе Е, в котором встречаются киевское "Динамо" и "Лион" (Лион, Франция). Киевляне проиграли 0:3.

Составы и замены: Динамо: 21.Луценко, 4.Родольфо, 5.Ребров (46, Шацких), 7.Корреа (46, Гусев), 15.Ринкон, 17.Михалик, 25.Милевский (84, Клебер), 30.Каддури, 32.Гавранчич, 37.Юссуф, 81.Маркович. Лион: 30.Веркурт, 2.Клер, 3.Крис, 6.Келлстрем, 8.Жуниньо (58, Тулалан), 10.Малуда, 11.Фред, 15.Диарра (79, Тиагу), 20.Абидаль (69, Ревейер), 22.Вильтор, 29.Скиллачи.

Отчет о первом тайме

“Лион” продолжил радовать своих и чужих болельщиков красивыми, “правильными” голами. Розыгрыш стандарта (50-я минута, угловой) на ближнюю штангу, игра головой на втором этаже. Малуда. 0:3.

Показали себя в стандартах и динамовцы. Родолфо в нижнюю девятку направлял мяч со штрафного, с 24-25 метров, но Реми Веркурт (к слову, запасной голкипер Лиона) достал мяч. Юссуф хорошо замыкал угловой на 59-й, снова отыграл вратарь. Сильный удар Михаилика с угла штрафной на 60-й минуте лишь немного разошелся с “девяткой”.

Шацких на 61-й упустил возможность сократить счет после ошибки Вильтора и решительного выхода Каддури на вратаря. Казалось бы, немного хладнокровия, ворота же пустые... Но выше.

Динамовцы, несмотря на крупный счет, не выглядят ни растерянными, ни подавленными. Ищут свой шанс, спокойно отражают угрозы (впрочем, не очень настойчивые – куда «Лиону» спешить).

76-я. Скилачи снимает мяс с головы у Милевского перед вратарской. 77-я. Крис на той же точке в борьбе «роняет» Шацкого. 79-я. Штрафной с 20 метров в стенку бьет Гавранчич.

«Динамо» много атакует (см. статистику владения мячом), но… под полным контролем «Лиона».

На 92-й минуте французский нападающий, пробив неточно низом на дальнюю штангу, упускает возможность забить четвертый гол.

Игра закончена. 0:3.

Статистика матча (Динамо - Лион): удары по воротам – 13:12, фолы – 19:18, оффсайды – 6:1, угловые – 6:2, владение мячом – 54:46.

Одновременно с матчем Реал – Динамо закончились игры Стяуа - Реал (1:4), Манчестер Юнайтед – Копенгаген (3:0), Селтик - Бенфика (3:0), Порту – Гамбург (4:1), Андерлехт – Милан (0:1), Лилль - АЕК (3:1). Матч ЦСКА - Арсенал (группа G) в Москве ранее завершился победой... армейцев 1:0.

18 октября 3-й тур Лиги продолжится матчами: Челси - Барселона, Вердер - Левски, Интер - Спартак (Москва), Спортинг - Бавария, Бордо - Ливерпуль, Галатасарай - ПСВ, Валенсия - Шахтер, Олимпиакос - Рома.