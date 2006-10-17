Завершился первый тайм матча ”Динамо” – “Лион”

Завершился первый тайм в матче 2-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе Е, в котором встречаются киевское "Динамо" и "Лион" (Лион, Франция). Киевляне проигрывают 0:2.

Составы команд: Динамо: 21.Луценко, 4.Родольфо, 5.Ребров (К), 7.Корреа, 15.Ринкон, 17.Михалик, 25.Милевский, 30.Каддури, 32.Гавранчич, 37.Юссуф, 81.Маркович. Лион: 30.Веркурт, 2.Клер, 3.Крис, 6.Келлстрем, 8.Жуниньо, 10.Малуда, 11.Фред, 15.Диарра, 20.Абидаль, 22.Вильторд, 29.Скиллачи.

На 3-й минуте киевляне добились штрафного справа (фол на Милевском). Корреа навесил в центр штрафной, напряжение, но защитник выбивает.

На поле идет равная борьба в центре, Лион прессингует динамовцев, начиная с половины поля.

На 10-й минуте Милевский, получив мяч от Михалика, пытался пройти на левом фланге. На 12-й Каддури слева у штрафной грубо ошибся, Жуниньо выходил к воротам, но передал неточно.

14-я минута. Ринкон обыгрывает француза и отдает Милевскому, но защитник переводит угловой. Теперь атака Лиона. Гову справа навесил на ближнюю штангу и Вильтор бьет. Выше ворот.

16-я. Ребров забивает с 12-ти метров... из оффсайда.

Лион переигрывает в центре поля и наращивает преимущество

Юссуф отдает хорошую передачу направо на Марковича. Прострел на ближнюю штангу, Милевский головой бьет с 7-8 метров. Вратарь достает. Угловой

22-я. Диарра наносит удар по воротам Луценко с 22 метров. Луценко на месте.

31-я. Гол. Жуниньо бил в правый угол и красивая “девятка”. 0:1

Второй Ким Келлстрем забил гол на 36-й минуте. Красивый достойный гол. Пас с центральной линии, сразу обыгрыш защитника (Гавранчич) на движении, вход в штрафную справа, удар в разрез между защитником и вратарем. 0:2.

Теперь «Лион» спокоен, ждет пока киевляне, атакуя, откроются.

Перерыв.

Статистика первой половины (Динамо - Лион): удары по воротам – 5:8, фолы – 9:7, оффсайды – 2:0, угловые – 2:0, владение мячом – 52:48.

Одновременно с матчем Динамо - Лион проходят игры Стяуа - Реал (0:2), Манчестер Юнайтед – Копенгаген (1:0), Селтик - Бенфика (0:0), Порту – Гамбург (1:0), Андерлехт – Милан (0:0), Лилль - АЕК (0:0).

Матч ЦСКА - Арсенал (группа G) в Москве завершился победой... армейцев 1:0.