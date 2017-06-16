Житомирские паралимпийцы завоевали 5 наград на чемпионате Украины по легкой атлетике, получив 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медалей.

Об этом УНИАН сообщили в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, чемпионат Украины по легкой атлетике среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения и дефектами физического развития состоялся в начале июня этого года в Кропивницкому.

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Соревнования проводились в личном зачете, отдельно по классам, среди мужчин и женщин.

Соревновались около 200 участников из всех областей Украины.

Сборную команду Житомирской области представляли: житомирянин Николай Жабняк и воспитанницы Любарской специальной общеобразовательной школы-интерната Галина Баталова и Светлана Меленивская.

Они завоевали такие места:

Победителем в соревнованиях среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата стал Николай Жабняк, который стал первым в толкании ядра и метании диска ( класс F – 37) и вторым - в метании копья.

В свою очередь, среди спортсменов с недостатками физического развития Галина Баталова завоевала 3 место в беге на 200 и 400 метров (класс Т -20).

В целом же, на этих соревнованиях житомирские спортсмены завоевали 5 наград: 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медалей.