Звезду Челси арестовали в Лондоне за хулиганство

Защитник лондонского "Челси" и сборной Англии по футболу Эшли Коул в четверг был арестован за нарушение общественного порядка в одном из фешенебельных районов Лондона.

Он вступил в словесную перепалку с сотрудниками полиции возле бара Collection в лондонском районе Южный Кенсингтон, который расположен примерно в 2 километрах от домашней арены "Челси" на Стэмфорд-бридж. При этом футболист был нетрезв.

Представители полиции заявили, что инцидент произошел около 2 часов ночи. 28-летнего футболиста доставили в участок и оштрафовали на 80 фунтов. В 5:30 утра Коул был освобожден, сообщает ВВС.

Пресс-секретарь столичной полиции заявил, что никаких иных мер в отношении футболиста принято не будет.

По сведениям газеты Daily Mail, Коул был препровожден в участок после того, как в очередной раз проигнорировал просьбу полицейских прекратить отпускать ругательства в их адрес.

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