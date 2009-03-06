Громкая отставка в США

О намерении покинуть свой пост заявил глава национального олимпийского комитета страны Джим Шерр.

Отставку Джима Шерра американские журналисты и спортивные чиновники встретили с удивлением. О своем уходе глава национального олимпийского комитета объявил сам. Неясно только в чем причина такого решения. Многие полагают, что Шерр отказался управлять комитетом, потому что тот в последнее время столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Последствия мирового кризиса сказались и на ЮСОК, а его глава решил подать в отставку. Несколько дней назад Шерр объявил, что комитет сократит зарплаты сотрудников на 15 процентов, чтобы сохранить в своем бюджете 7 миллионов долларов и попытаться приспособится к новым экономическим условиям. А в феврале руководитель ЮСОК сообщил, что США не будет подавать заявку на проведение зимних олимпийских игр 2018.

Джим Шерр покинет свой пост 31 марта. С 1 апреля исполнять обязанности руководителя ЮСОК будет член совета директоров комитета Стефании Стритер.

Эхо Москвы