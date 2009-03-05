Роналдо подбили глаз микрофоном
13:30, 05 марта 2009Спорт
1573
Дожили: "попробовал выполнить несколько финтов"...
|Фото REUTERS
Через некоторое время правый глаз футболиста сильно опух и рядом с ним образовался синяк. После этого инцидента Роналдо быстро покинул поле, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.
Матч в составе "Коринтианса, состоявшийся в ночь с 4 на 5 марта, стал для Роналдо первым за 13 месяцев. В феврале 2008 года в игре за "Милан" он получил разрыв крестообразной связки левого колена. В матче с "Итумбиарой" (2:0), Роналдо вышел на поле на 66-й минуте.
Главный тренер "Коринтианса" Мано Менезес заявил, что он считает дебют Роналдо удачным. "Он хорошо двигался и попробовал выполнить несколько финтов", - сказал наставник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter