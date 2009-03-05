Роналдо подбили глаз микрофоном

Бразильский футболист Роналдо получил удар микрофоном в глаз от одного из репортеров, пытавшихся взять у него интервью после матча Кубка Бразилии "Коринтианс" - "Итумбиара". Сразу после финального свистка выбежавшие на поле журналисты окружили Роналдо, и один из них ударил футболиста микрофоном, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Через некоторое время правый глаз футболиста сильно опух и рядом с ним образовался синяк. После этого инцидента Роналдо быстро покинул поле, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Матч в составе "Коринтианса, состоявшийся в ночь с 4 на 5 марта, стал для Роналдо первым за 13 месяцев. В феврале 2008 года в игре за "Милан" он получил разрыв крестообразной связки левого колена. В матче с "Итумбиарой" (2:0), Роналдо вышел на поле на 66-й минуте.

Главный тренер "Коринтианса" Мано Менезес заявил, что он считает дебют Роналдо удачным. "Он хорошо двигался и попробовал выполнить несколько финтов", - сказал наставник.