”Динамо” - ”Лион”: версия букмекеров

Букмекерская контора "Вилльяма Хилла" в матче Лиги Чемпионов группы Е "Динамо" - "Лион" отдает преимущество гостям. Победа подопечных Жерара Улье имеет коэффициент 1.66 к 1. Выигрыш в этой игре команды Анатолия Дем`яненко котируется 4,50 до 1.

На ничью в этой встрече принимается коэффициент 3.30 до 1.

Отметим, что такие же ставки принимаются на игру "Стяуа" - "Реал".

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