Маркевич и Сёмин о матче в Харькове

Как сообщал УНИАН, вчера в матче 18-го тура Чемпионата Украины по футболу харьковский Металлист на своем поле уступил киевскому Динамо со счетом 0:2. На послематчевой пресс-конференции главные тренеры команд проанализировали первый из трех очных поединков лидеров украинского чемпионата.

Мирон Маркевич: «У нас были проблемы с составом. Олейник играть не мог, а Девич, к сожалению, заболел. Мы практически без нападения играли. Вот и результат… Один Жажа не смог сделать ничего. Отсюда и все наши беды. Не смогли мы поставить оптимальный состав. Равная игра, но Динамо использовало свои полумоменты… Вся борьба впереди!».

По ходу матча у харьковских болельщиков явно накопился целый ряд вопросов к судьям. Однако тренер Металлиста отказался комментировать судейство.

«Наши футболисты – профессионалы, потому я не вижу особой проблемы в этом. Впереди у нас игра с ФК "Львов", я надеюсь, игроки настроятся на нее должным образом. Надо двигаться вперед, нет смысла оглядываться назад. Эта игра закончилась.», - отметил Маркевич.

Юрий Семин: «Открытие чемпионата для нас вышло напряженным и нервозным. Играли равные команды, в первом тайме при «стандарте» удача была на нашей стороне. В дальнейшем нам было полегче, потому что "Металлисту" приходилось отыгрываться. Команда раскрылась, и у нас было много зон и простора. Наша команда хорошо выглядела физически, и я благодарен ребятам за выполненную работу”.

О судействе тренер Динамо тоже предпочел не распространяться:

«Есть инспектор – он и ответит. Вы знаете, что, наверное, я скажу что-то в свою сторону...

Все были недовольны, но посмотрите повтор, мяч был на полметра в воротах. Смотрите повторы, потом задавайте вопросы», - сказал Семин.

По материалам ФК Металлист