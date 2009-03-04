Завершился матч Металлист-Динамо

Завершился последний матч 18-го тура Чемпионата Украины по футболу между харьковским Металлистом и киевским Динамо.

Металлист - Динамо 0:2 (Михалик 17, Кравец 67).

Положение в таблице чемпионата

1. Динамо 46

2. Металлист 37

3. Ворскла 36

4.. Металлург Д 34

5. Шахтер 34

6. Металлург З 30

7. Днепр 25

8. Карпаты 22

9. Заря 21

10. Кривбасс 20

11. Черноморец 20

12. Арсенал 17

13. Таврия 14

14. ФК Львов 13

15. Ильичевец 12

16. ФК Харьков 9

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12 и 19 марта Динамо и Металлист снова встретятся, теперь уже в розыгрыше 1/8 Кубка УЕФА, соответственно, в Киеве и Харькове.