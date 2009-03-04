Завершился матч Металлист-Динамо
19:50, 04 марта 2009Спорт
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До встречи 12-го
Завершился последний матч 18-го тура Чемпионата Украины по футболу между харьковским Металлистом и киевским Динамо.
Металлист - Динамо 0:2 (Михалик 17, Кравец 67).
Положение в таблице чемпионата
1. Динамо 46
2. Металлист 37
3. Ворскла 36
4.. Металлург Д 34
5. Шахтер 34
6. Металлург З 30
7. Днепр 25
8. Карпаты 22
9. Заря 21
10. Кривбасс 20
11. Черноморец 20
12. Арсенал 17
13. Таврия 14
14. ФК Львов 13
15. Ильичевец 12
16. ФК Харьков 9
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12 и 19 марта Динамо и Металлист снова встретятся, теперь уже в розыгрыше 1/8 Кубка УЕФА, соответственно, в Киеве и Харькове.
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