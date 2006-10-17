Преждевременное возвращение на поле убьет вратаря ”Челси”

Английский врачи запретили вратарю "Челси" Петру Чеху возвращаться на поле до тех пор, пока игрок полностью не восстановится от "вдавленного перелома черепа", полученного им в воскресном матче чемпионата Англии. Доктора считают, что преждевременное возобновление активных тренировок может привести к смерти.

Напомним, что в ходе игры "Ридинг" - "Челси" с Чехом столкнулся футболист хозяев поля Стивеном Хантом, и после удара коленом в голову вратарь не смог продолжить матч. Вскоре он был доставлен в больницу и прооперирован.

По мнению специалистов, минимальный срок реабилитации Чеха составит около полугода, причем вернуться на поле голкипер сможет только после специального разрешения врачей. В настоящее время футболист сборной Чехии продолжает оставаться в больнице.

Тем временем специальная комиссия Ассоциации футбола Англии (FA) готовится просмотреть видеозапись столкновения Ханта и Чеха с целью определить, умышленно ли футболист "Ридинга" играл коленом в голову голкипера. Кроме того, главный тренер "Челси" Жозе Моуринью может понести наказание за чрезмерное жесткие комментарии эпизода после игры.

Действия главного арбитра матча Майка Райли также вызывают вопросы. Когда Чех получил травму, рефери не дал игроку возможность получить помощь немедленно, заставив его отползти за пределы поля. Представители "Челси" также пожаловались после игры, что Чех некоторое время пролежал в раздевалке без сознания в ожидании врачей скорой помощи.

Лента.ру