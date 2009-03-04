Результаты 28-го тура английской Премьер-лиги

Челси, Ливерпуль и Арсенал выиграли

Завершились первые три матча 28-го тура английской Премьер-лиги Портсмут - Челси 0:1 (Дрогба 79) Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39) Ливерпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65) Напомним, что 4 марта играют: Блэкберн - Эвертон Тоттенхэм - Миддлсбро Фулхэм - Халл Сити Уиган - Вест Хэм Манчестер Сити - Астон Вилла Ньюкасл - МЮ Сток Сити - Болтон

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