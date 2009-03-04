Результаты 28-го тура английской Премьер-лиги
07:02, 04 марта 2009Спорт
1690
Челси, Ливерпуль и Арсенал выиграли
Завершились первые три матча 28-го тура английской Премьер-лиги
Портсмут - Челси 0:1 (Дрогба 79)
Вест Бромвич - Арсенал 1:3 (Брант 7 - Бендтнер 4, 44 - Туре 39)
Ливерпуль - Сандерленд 2:0 (Нгог 51, Бенаюн 65)
Напомним, что 4 марта играют:
Блэкберн - Эвертон
Тоттенхэм - Миддлсбро
Фулхэм - Халл Сити
Уиган - Вест Хэм
Манчестер Сити - Астон Вилла
Ньюкасл - МЮ
Сток Сити - Болтон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter