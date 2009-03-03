В Харькове начинаются Малые Олимпийские игры

Завтра, 4 марта, в Харькове состоится открытие Малых Олимпийских игр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

В торжественной церемонии открытия примут участие президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА, Олимпийские чемпионы Александр ВОЛКОВ и Эльбрус ТЕДЕЕВ, вице-президент НОК Украины Виктор КОРЖ и другие.

Соревнования будут проходить в трех уровнях – 3-4, 5-6 и 7-8 классы. Планируется, что игры пройдут в три этапа: 1-й этап – соревнования в самих школах; 2-й этап – районные соревнования; 3-й этап – городские соревнования. Таким образом Малые Олимпийские игры смогут на протяжении всего учебного года привлечь к соревнованиям около 60% учеников.

Для младшей возрастной группы планируется использование простых игровых программ, для группы среднего возраста будут использоваться более сложные игровые программы с элементами единоборств, для старших школьников программы потребуют спортивной подготовки.

Кроме спортивных мероприятий в ходе Малой Олимпиады будут проводиться и Олимпийские уроки.