Фанаты ”Интера” избили игроков любимой команды

Группа фанатов миланского футбольного клуба "Интер" напала на игроков команды в аэропорту "Мальпенса". В результате нападения травму головы получил футболист "Интера" Кристиано Дзанетти, которому был нанесен удар по затылку. Руководство клуба уже заявило, что "насилие – неприемлемое поведение для тех, кто считает себя настоящими тиффози".

Инцидент произошел на выходе с аэропорта, возле площадки, где игроки обычно оставляют свои машины. На футболистов напала целая группа фанатов, лица которых были закрыты платками и шарфами. Больше всех пострадал Дзанетти. Очевидцы утверждают, что ему был нанес удар каким-то предметом.

Нападавшие при этом выкрикивали оскорбления в адрес футболистов, обвиняя их в поражении от испанского "Вильяреала" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Кроме того, фанаты иронически восприняли победу "Интера" над "Асколи" в чемпионате страны, которая позволила "нерадзурри" выйти на второе место в турнирной таблице.

После того, как о происшедшем стало известно СМИ, последовала реакция со стороны футбольного клуба "Милан", игроки которого заявили, что в знак солидарности с коллегами из "Интера", они начнут матч с "Кьево" на 10 минут позже.

Лента.ру