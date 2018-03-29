Призер Рио-2016 по гимнастике Ризатдинова: "Уже в следующем году будет вырисовываться "картинка" на Токио. Пока же судьи только присматриваются к спортсменкам"

Крымчанка Анна Ризатдинова стала одной из немногих украинских спортсменов, кто вернулся с Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро с заветной наградой. На счету украинских атлетов было всего 11 медалей. Тем ценнее каждая из них.

Анна Ризатдинова в Рио завоевала бронзу в очень трудной и не самой честной борьбе с соперницами из Российской Федерации. Художественная гимнастика – весьма субъективный вид спорта. И рассчитывать здесь на благосклонность можно только у зрителей, которые всегда оценят исполненное на высоком уровне упражнение. А вот арбитры уже много лет ангажированы в сторону наших самых главных и принципиальных соперниц. Главный старт четырехлетия – Игры в Рио – не стали исключением.

Тем не менее, Анна Ризатдинова, по ее же собственным словам, «безумно довольна» и рада своей бронзовой награде, которую пришлось добывать в упорнейшей борьбе с представителями других стран, других гимнастических школ.

Спустя семь месяцев после Игр в Рио, на первом крупном турнире в новом олимпийском цикле – Кубке Дерюгиной, проходившем в Киеве, Анна получила досадную травму. Выполнив всего одно упражнение, она так и не смогла больше выйти на ковер. Сейчас спортсменка восстанавливается и, заодно, задумывается о планах на будущее. В интервью УНИАН гимнастка рассказала, что не собирается покидать большой спорт.

Анна, прошло два с половиной месяца после досадной травмы на Кубке Дерюгиной. Как сейчас самочувствие?

Более-менее, восстанавливаюсь. Вроде бы все движется по плану, иду на поправку. Но, зная главный вопрос болельщиков и журналистов, сразу хочу сказать - я, наверное, никогда в жизни не уйду из спорта. Как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, я останусь в гимнастике на долгие годы. Я просто не представляю себя без гимнастики...

И мы снова увидим вас на ковре?

Буду ли продолжать выступления, как действующая спортсменка? В качестве кого останусь в своем любимом виде спорта? Кем буду? Этого я не знаю. Но, знаю точно, что не представляю себя вне художественной гимнастики.

Как вы вообще оцените проведение самого престижного турнира по художественной гимнастике в Украине? Он прошел впервые после многолетней паузы…

Как всегда, в прошлые годы, это был очень большой праздник. Так получилось, что он совпал с юбилеем Альбины Николаевны Дерюгиной. Все получилось очень ярко, красиво, и на очень высоком уровне. Было большое количество участников. Несмотря на все проблемы в нашей стране, был праздник – гала-шоу, сам турнир. Побольше бы таких мероприятий.

Кроме того, отмечу огромное количество девчонок – будущее нашей гимнастики. 5-6-летние дети всегда являлись тем главным, для чего, собственно, и затевался Кубок Дерюгиной. Повышение популяризации турнира - одна из первоочередных задач организаторов турнира.

Как показали себя на этом турнире другие украинские гимнастки? Кого бы вы особенно отметили среди партнерш по команде в начале нового олимпийского цикла?

Очень рада, что завоевала несколько медалей в индивидуальной программе Алена Дьяченко, очень молодая гимнастка. Еще в прошлом году она соревновалась по программе юниоров, а в этом году – уже во взрослых соревнованиях. Она просто умничка, отлично себя показала на этом турнире. Разумеется, ей еще нужно набираться опыта, но эта спортсменка отличается своей цепкостью, желанием работать. Очень хорошие качества для гимнасток. Я сама такая и ценю трудолюбивых, тех, кто готов, не жалея себя, идти к достижению цели.

Очень сильно порадовали наши девочки в групповых упражнениях. Их упражнения были на очень высоком уровне, можно сказать – произвели фурор. Кстати, и в дальнейшем, на других соревнованиях, наши девушки-групповички в этом сезоне не раз доказывали свои претензии на пьедестал, возвращались с разных турниров с медалями.

Спустя два месяца после Кубка Дерюгиной был чемпионат Европы, где вы находились как болельщик команды. Как прошел турнир?

Турнир в Будапеште, как обычно, прошел на очень высоком уровне. Что касается результата, то без групповых упражнений в программе у взрослых спортсменок, конечно, было сложновато. Мы привыкли уже в этом сезоне рассчитывать на награды именно в этом виде программы. Также, не было многоборья у личниц – только команда и отдельные виды программы.

Лидер нашей команды на этом турнире Викторя Мазур, к сожалению, попала только в два финала из четырех. Хотя, стоит отметить, что ей чуть-чуть не хватило до медали. Впрочем, это лишь первый год, начало нового олимпийского цикла. Надеюсь, что в следующем году увидим на пьедестале и ее, и других украинок…

Отлично выступили юниорки в групповых упражнениях – пятый результат. Конечно, опять же, чуть не хватило для медали, но результат все равно считаю для нашей команды очень хорошим.

Говоря о будущем, вы все больше оцениваете перспективы своих партнерш по команде и ничего не говорите о себе. А мой следующий вопрос был про личные планы на Токио-2020…

Пока я не готова ответить на этот вопрос. Я не могу на сто процентов подтвердить ни одного, ни второго варианта развития событий.

Как сейчас вообще развивается гимнастика в Украине. Произошел ли определенный спад интереса в связи с событиями в стране? Возможно, стало меньше финансирование, или вид спорта по-прежнему популярен среди девочек и их родителей и развивается в том же объеме?

Художественная гимнастика была всегда очень популярна в нашей стране. И количество девочек, которые занимаются у нас, в наших секциях, уж точно не уменьшилось. Более того, за последние 4 года интерес к художественной гимнастике значительно вырос. Начиная с ЧМ-2013, который прошел в Киеве благодаря огромным усилиям Альбины и Ирины Дерюгиных, этот интерес достиг своего пика и держится на нем до сих пор. Волна началась и продолжается по сей день. Как свидетельство, во время Игр-2016 было огромное количество поздравлений в соцсетях, открытки по почте присылали, записки в дверях в нашем тренировочном зале оставляли… Очень приятно. И огромное спасибо тем девчонкам, которые не равнодушны к художественной гимнастике в Украине.

Вместе с тем, конечно, хотелось бы, чтобы еще больше увеличивалось финансирование спорта. Чтобы было больше передач на спортивную тематику на ТВ, спортивных новостей на обычных каналах, специализированных спортивных телеканалах. Чтобы были на ТВ не только шоу-программы, но и больше спорта.

Также остро не хватает олимпийских центров, баз подготовки, других объектов. Собственно, у нас одна олимпийская база подготовки на всю Украину – в Конча-Заспе. Очень большая проблема в стране – развитие спорта. И чем дальше, тем более острой она становится.

Со времен Серебрянской-Витриченко (середина 90-х годов) гегемония в художественной гимнастике прочно закрепилась за Россией? Что, кроме судейского фактора, является преградой для возвращения представителей Украины на Олимп? Или мы объективно ни в чем не уступаем россиянкам?

Субъективность в нашем виде спорта присутствует всегда. Вместе с тем, есть такой принцип – победителей не судят. И обсуждать, кто сильнее, я сейчас не хочу и не буду. Я благодарна судьбе за свою бронзовую медаль Олимпиады-2016. На нее претендовало огромное количество гимнасток. Это была очень интересная борьба – между мной, россиянками, представительницами Беларуси, Южной Кореи. Где-то мне удавалось их обыгрывать, где-то нет.

Плюс, иногда судьи ломаются, и справедливость, рано или поздно, все равно восторжествует. Например, в 2016-м году я была единственной не российской гимнасткой, которая получила 19 баллов. А там уже – на любителя. Кому-то больше нравится работа гимнастки с предметами, на что всегда делали упор представители сборной России. Кому-то – артистизм, пластика самой гимнастки, на что делаем упор мы.

Кстати, сейчас обновились гимнастические правила. С нового цикла у нас изменились требования, подход к оценкам. У меня это даже вызывает ностальгию по прошлым временам…

Кто, кроме россиянок, сейчас способен создать конкуренцию украинским гимнасткам на мировой арене?

Сейчас настолько непредсказуемы новые правила, что поменялось очень многое. В том числе, и само понятие «фаворит». Нельзя терять предмет, необходимо постоянно стабильно выступать. Кроме того, сейчас начало олимпийского цикла, нет определенных имен, постоянных фаворитов соревнований. Гимнастики постоянно меняются на пьедестале почета. Им своейственна нестабильность, их результаты постоянно «прыгают». Уже в следующем году будет вырисовываться «картинка» на Токио. Пока же судьи только присматриваются к спортсменкам. Например, сейчас подтянулась Америка. Я считаю, что шансы у всех равны.

В последнее время в тренерский штаб сборной Украины вошла Ирина Блохина – дочка Ирины Дерюгиной и внучка Альбины Дерюгиной. Каковы ваши взаимоотношения, чем примечателен для вас лично новый тренер?

Ириша появилась, на мой взгляд, в очень нужный момент, как раз перед стартом Олимпиады в Рио. Дело в том, что для меня важно, чтобы были личные отношения между наставником и спортсменом. Для меня тренер – больше, чем тренер. Ириша же оказалась отличным психологом. Перед Олимпиадой нервы были на пределе. Мы с ней много говорили, она успокаивала меня, мы прекрасно ладили. Она оказалась очень важным для меня человеком в команде.

Возвращаясь к главному старту прошлого года. Мы уже затрагивали судейский вопрос. Художественная гимнастика – очень субъективный с этой точки зрения вид спорта. Простому обывателю практически невозможно разобраться в правилах. С вашей точки зрения, как все прошло в Рио?

Как раз в Рио были нейтральные судьи и ни в коем случае не могу сказать, что там был беспредел, как это очень часто бывает в художественной гимнастике на других стартах. Другое дело, что грубые ошибки, такие как потеря предмета, должны оценивать в любом случае. На Олимпиаде, несмотря на исключительный статус турнира, такого в некоторых эпизодах не было. И, все-таки, назову судейство Игр более-менее нормальным.

В столь субъективной борьбе, в таких условиях, невероятно важным считается фактор поддержки извне, со стороны? Сыграло ли это свою роль в борьбе за медали на этот раз? Есть такое ощущение, что если бы не его присутствие, все могло быть иначе…

Да, безусловно, это так и есть. А нашим лоббистом в этом случае выступал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Назарович Бубка. Я очень благодарна ему за то, что он нашел время и посетил именно художественную гимнастику. Ведь параллельно проходили соревнования по многим видам спорта. Он выбрал наш финал, пришел и, тем самым, дал нам огромную моральную поддержку, а судьям дал недвусмысленно понять – беспредела не допустит точно. Мы с Иришей были намного увереннее в себе, когда узнали, что на трибуне сидит Сергей Бубка. Кто знает, как бы все сложилось, не будь его в этот момент в гимнастическом зале.

Вы долго мечтали стать спортсменкой месяца в Украине и недавно эта мечта свершилась. Какие чувства испытываете?

Чувства великолепные. Для меня большое значение имеет это звание. Смотрела на гимнаста Олега Веряева, на фехтовальщицу Ольгу Харлан, все думала, ну, когда меня выберут. Были разные медали, разных ценностей, но постоянно был кто-то лучше меня. Тут, к счастью, все сложилось.

Кроме этой премии, вы победили также в номинации Народный выбор всеукраинской премии Герои спортивного года. Как вам церемония, что значит эта награда для вас лично?

Опять же, я мечтала попасть в номинацию на церемонии Герой спортивного года. И после медали в Рио всё, о чем я только мечтала, всё это магическим образом пришло ко мне. Ведь у нас было только 11 медалистов, я все равно волновалась.

Вообще, это крайне важное о нужное начинание. Такие премии – очень важны, для спортсменов, тренеров, для всего мира спорта. Я очень благодарна всем, кто причастен к этой церемонии, за то, что она есть.

Первый постолимпийский сезон – промежуточное время, или очень важный год с точки зрения перспектив на следующие Игры? Планируют ли спортсмены усложнение программы в этот сезон?

Для молодых гимнасток первый год – самое время «засветиться». Появляется множество новых имен, судьи присматриваются, у кого-то из арбитров появляются свои любимчики… Для тех же, кто выступали в Рио, может, сезон и не так важен. Скорее, для новичков, бывших юниорок – очень важный сезон.

Кирилл Стадниченко