Воронин снова забивает за Герту (видео)

Берлинская "Герта" вышла на первое место в чемпионате Германии по футболу, сообщает РИА Новости.

В субботу в матче 22-го тура команда из столицы Германии обыграла на своем поле "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. В составе "Герты" отличился Андрей Воронин (28-я минута) и Пал Дардаи (44-я). У "Боруссии" гол забил Майкл Брэдли (69-я), реализовавший пенальти.

"Герта", набрав 43 очка, переместилась на первую строчку турнирной таблицы. На втором месте находится "Гамбург" (42). Третью позицию занимает "Хоффенхайм" (41).

Гол Андрея Воронина "Боруссии":

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Видео с сайта Football.ua