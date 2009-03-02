Воронин снова забивает за Герту (видео)
10:45, 02 марта 2009Спорт
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Берлинцы вышли на первое место
Берлинская "Герта" вышла на первое место в чемпионате Германии по футболу, сообщает РИА Новости.
В субботу в матче 22-го тура команда из столицы Германии обыграла на своем поле "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. В составе "Герты" отличился Андрей Воронин (28-я минута) и Пал Дардаи (44-я). У "Боруссии" гол забил Майкл Брэдли (69-я), реализовавший пенальти.
"Герта", набрав 43 очка, переместилась на первую строчку турнирной таблицы. На втором месте находится "Гамбург" (42). Третью позицию занимает "Хоффенхайм" (41).
Гол Андрея Воронина "Боруссии":
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Видео с сайта Football.ua
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