Результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу
03:15, 02 марта 2009Спорт
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"Ку-зне-цов" скандировал Львов
Завершились еще два матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
Арсенал - ФК Харьков 1:0 (Мазилу 12)
Карпаты - Черноморец 3:0 (Кузнецов 16, 69, Кожанов 79)
Напомним, что ранее сыграли:
Металлург З - Заря 2:1 (Силюк 45, Невмывака 90 - Джихани 30)
Ворскла - Таврия 1:0 (Бойко 56)
Днепр - ФК Львов 1:1 (Лисицкий 47 - Илькив 10)
Металлург Д - Кривбасс 1:1 (Даниловский 55 - Костышин 80)
До конца тура остались два матча: 2 марта играют Ильичевец - Шахтер, а 4-го марта Металлист - Динамо.
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