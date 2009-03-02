Результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу

"Ку-зне-цов" скандировал Львов

Завершились еще два матча 18-го тура чемпионата Украины по футболу. Арсенал - ФК Харьков 1:0 (Мазилу 12) Карпаты - Черноморец 3:0 (Кузнецов 16, 69, Кожанов 79) Напомним, что ранее сыграли: Металлург З - Заря 2:1 (Силюк 45, Невмывака 90 - Джихани 30) Ворскла - Таврия 1:0 (Бойко 56) Днепр - ФК Львов 1:1 (Лисицкий 47 - Илькив 10) Металлург Д - Кривбасс 1:1 (Даниловский 55 - Костышин 80) До конца тура остались два матча: 2 марта играют Ильичевец - Шахтер, а 4-го марта Металлист - Динамо.

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