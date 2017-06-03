В Житомире начались велогонки на скорость среди детей от 2-х до 12 лет "Дивогонка – Весна 2017"

Сегодня в житомирском гидропарке начались двухдневные гонки на велосипедах, беговелах, безпедальних машинках, самокатах на скорость среди детей от 2-х до 12 лет «Дивогонка – Весна 2017», сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета.

«Дивогонка» - это азартные гонки на велосипедах, беговелах, безпедальних машинках, самокатах на скорость среди детей от 2-х до 12 лет.

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Организаторами мероприятия являются клуб велосипедистов «ВелоЖитомир», соревнования проходят при поддержке Житомирского городского совета.

«Уже много лет наше управление присоединяется к организации «Дивогонок». И приятно то, что с каждым годом участников становится все больше. Родители сызмальства приучают своих детей к активному отдыху и спорту, что не может не радовать», - цитирует пресс-служба горсовета начальника управления по делам семьи, молодежи и спорта Житомирской городского совета Ирину Ковальчук.

В этом году для участия в соревнованиях зарегистрировались около 300 детей, поэтому велогонки будут проходить в течение двух дней. В первый день - сегодня - катаются младшие участники в возрасте до 6 лет включительно, а завтра, 4 июня — от 7 лет включительно и старше.

По завершению каждого этапа заездов всем участникам организаторы обещают медали, грамоты, сувениры и сладкие подарки.