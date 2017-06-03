100 юных спортсменов в Житомире соревнуются в смешанных единоборствах
15:42, 03 июня 2017Спорт
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Самым молодым спортсменам 5 лет, а самым старшим – 15.
Соревнования первенства спортивного клуба «Боец» по смешанным единоборствам / Житомирская ОГА фото
100 юных спортсменов соревнуются сегодня в Житомире на открытом первенстве спортивного клуба «Боец» по смешанным единоборствам. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Соревнования проходят при содействии Центра помощи участникам АТО при Житомирской ОГА..
Самым молодым спортсменам 5 лет, а самым старшим – 15.
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Соревнуются спортивные клубы: «Боец» (Житомир), «Динамо» (Житомир), «Виктор» (Бердичев), «Андеграунд» (Коростышев), спортивный военно-патриотический клуб «Омега» (Житомир), а также школа юного десантника (Житомир).
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