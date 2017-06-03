100 юных спортсменов в Житомире соревнуются в смешанных единоборствах

Самым молодым спортсменам 5 лет, а самым старшим – 15.

100 юных спортсменов соревнуются сегодня в Житомире на открытом первенстве спортивного клуба «Боец» по смешанным единоборствам. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации. Соревнования проходят при содействии Центра помощи участникам АТО при Житомирской ОГА.. Самым молодым спортсменам 5 лет, а самым старшим – 15. Читайте такжеВ Житомире проходят соревнования по мотокроссу Соревнуются спортивные клубы: «Боец» (Житомир), «Динамо» (Житомир), «Виктор» (Бердичев), «Андеграунд» (Коростышев), спортивный военно-патриотический клуб «Омега» (Житомир), а также школа юного десантника (Житомир).

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