Результаты 27-го тура английской Премьер-лиги
22:32, 01 марта 2009Спорт
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Астон Вилла упускает выигрыш
Завершились сегодняшние матчи 27-го тура английской Премьер-лиги
Халл Сити - Блэкберн 1:2 (Ашби 79 - Уорнок 34, Эндрюс 37)
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:0 (Коллисон 71)
Болтон - Ньюкасл 1:0 (Гарднер 47)
Астон Вилла - Сток Сити 2:2 (Петров 44, Карью 78 - Шоукросс 87, Уилан 90)
Напомним, что вчера сыграли
Эвертон - Вест Бромвич 2:0 (Кахилл 36, Саа 70)
Арсенал - Фулхэм 0:0
Челси - Уиган 2:1 (Терри 24, Лемпард 90 - Капо 82)
Миддлсбро - Ливерпуль 2:0 (Шанли 63 - Алонсо 32 автогол)
Завершающие матчи этого тура состоятся 7 марта (Сандерленд - Тоттенхэм) и 22 апреля (МЮ - Портсмут)
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