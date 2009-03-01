Результаты 27-го тура английской Премьер-лиги

22:32, 01 марта 2009
Спорт
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Астон Вилла упускает выигрыш

Завершились сегодняшние матчи 27-го тура английской Премьер-лиги

Халл Сити - Блэкберн 1:2 (Ашби 79 - Уорнок 34, Эндрюс 37)

Вест Хэм - Манчестер Сити 1:0 (Коллисон 71)

Болтон - Ньюкасл 1:0 (Гарднер 47)

Астон Вилла - Сток Сити 2:2 (Петров 44, Карью 78 - Шоукросс 87, Уилан 90)

Напомним, что вчера сыграли

Эвертон - Вест Бромвич 2:0 (Кахилл 36, Саа 70)

Арсенал - Фулхэм 0:0

Челси - Уиган 2:1 (Терри 24, Лемпард 90 - Капо 82)

Миддлсбро - Ливерпуль 2:0 (Шанли 63 - Алонсо 32 автогол)

Завершающие матчи этого тура состоятся 7 марта (Сандерленд - Тоттенхэм) и 22 апреля (МЮ - Портсмут)

 

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