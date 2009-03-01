ФИФА опробует систему с пятью арбитрами

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила проведение эксперимента с пятью арбитрами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Аssociated Press.

По ныне действующим правилам, каждую встречу обслуживают главный арбитр, который постоянно находится в поле, и двое лайнсменов. В следующем сезоне будет опробован вариант с привлечением еще двух рефери, каждый из которых будет располагаться за воротами и следить за ситуацией в штрафной площади. Футбольные ассоциации Италии и Франции уже выразили заинтересованность в проведении такого эксперимента в своих чемпионатах.

В то же время были отклонены другие предложения по изменению правил: разрешение четвертой замены в случае дополнительного времени, увеличение продолжительности перерыва между таймами с 15 до 20 минут, а также временные удаления игроков с поля (так называемая оранжевая карточка).