Чемпионка мира по международным шашкам украинка Дарья Ткаченко бедет защищать свой титул

Сегодня, 16 октября 2006 года, в 17-00 впервые в Украине состоится торжественное открытие матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между действующей чемпионкой мира украинкой Дарьей Ткаченко и претенденткой на звание чемпионки мира 2006 россиянкой Тамарой Тансиккужиной. В церемонии открытия примут участие - министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, президент Федерации шашек Украины Анатолий Яценко, первый заместитель ВРУ по вопросам строительства, региональной политики и местного самоуправления Анатолий Матвиенко и другие почетные гости. После торжественной церемонии журналисты приглашаются на индивидуальное общение во время фуршета с министром семьи, молодежи и спорта Юрием Павленко, участницами матча и другими почетными гостями открытия. Церемония открытия состоится в актовом зале Национального университета физического воспитания и спорта Украины (ул.Физкультуры,1).

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