Результаты 27-го тура английской Премьер-лиги
21:41, 28 февраля 2009Спорт
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Ливерпуль срезается, а Челси - нет
Завершились матчи 27-го тура английской Премьер-лиги
Эвертон - Вест Бромвич 2:0 (Кахилл 36, Саа 70)
Арсенал - Фулхэм 0:0
Челси - Уиган 2:1 (Терри 24, Лемпард 90 - Капо 82)
Миддлсбро - Ливерпуль 2:0 (Шанли 63 - Алонсо 32 автогол)
Теперь у Челси и Ливерпуля по 55 очков, но у Челси на один выигрыш больше.
Завтра играют
Астон Вилла - Сток Сити
Болтон - Ньюкасл
Вест Хэм - Манчестер Сити
Халл Сити - Блекберн
Игра Сандерленд - Тоттенхэм назначена на 7 марта, а МЮ - Портсмут на... 22 апреля
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