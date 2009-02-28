Результаты 27-го тура английской Премьер-лиги

Завершились матчи 27-го тура английской Премьер-лиги

Эвертон - Вест Бромвич 2:0 (Кахилл 36, Саа 70)

Арсенал - Фулхэм 0:0

Челси - Уиган 2:1 (Терри 24, Лемпард 90 - Капо 82)

Миддлсбро - Ливерпуль 2:0 (Шанли 63 - Алонсо 32 автогол)

Теперь у Челси и Ливерпуля по 55 очков, но у Челси на один выигрыш больше.

Завтра играют

Астон Вилла - Сток Сити

Болтон - Ньюкасл

Вест Хэм - Манчестер Сити

Халл Сити - Блекберн

Игра Сандерленд - Тоттенхэм назначена на 7 марта, а МЮ - Портсмут на... 22 апреля