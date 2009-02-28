Чемпионат Европы по мотоболу-2009 пройдет в Украине

Конгресс Международной федерации мотоциклетного спорта проголосовал за то, чтобы нынешний чемпионат Европы по мотоболу провести в Украине, а именно – в Полтавской области.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель Полтавской областной государственной администрации Иван БЛЫЗНЮК.

Кроме Украины, на проведение этого чемпионата претендовали Литва и Голландия.

По его словам, жители Полтавской области в 2007 году уже были свидетелями подобного чемпионата.

«Тогда, по оценкам специалистов, чемпионат прошел на очень высоком уровне, поэтому, наверно, эксперты вторично избрали нашу область. Чемпионат состоится 19-20 августа в селе Вишняки Хорольского района», - заявил И.БЛЫЗНЮК.

Начальник Управления по вопросам физической культуры и спорта Полтавской облгосадминистрации Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ сообщил, что 80% денег, которые пойдут на соревнования, - спонсорская помощь. Остальное – средства областного бюджета.

Всего на подготовку к первенству планируют потратить более 300 тыс. грн.

«Сейчас идет активная подготовка к престижным соревнованиям. Среди приоритетных задач - обустройство стадиона: пока закуплено 10 прожекторов, которые усилят освещение, привезены новые сиденья. Кроме этого, уже в ближайшее время планируют приобрести 6 мотоциклов», - заявил В.ПОЖЕЧЕВСКИЙ.

Призовой фонд европейского чемпионата составит 8 тыс. 600 евро. На участие в чемпионате Европы по мотоболу подали заявки команды из Франции, Голландии, Германии, Литвы, Беларуси и других стран.