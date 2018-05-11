Тройной прыжок украинских клубов в высший свет УЕФА - знай наших!

Есть, все-таки есть жизнь даже во время кризиса! Как бы наши политики не считали, что земля вертится вокруг них и только они знают, что нужно делать в “этой стране” - жизнь в ней продолжается. В основном вопреки им, а не благодаря.

Страшно представить, например, какой вид имел бы вчера “Металлист” или “Шахтер”, если бы над их тренерами “нависали” со своими указами и постановлениями руководители страны, народные депутаты и неподкупные наши судьи да еще вместе с каким-нибудь районным санитарным инспектором...

Пока еще не дошло до этого, тьфу-тьфу. И сразу три украинских клуба прорываются в 1/8 финала Кубка УЕФА, выигрывая у представителей стран первой тройки рейтинга УЕФА - Англии, Испании, Италии.

Просто улыбка судьбы сквозь тьму февральской ночи! Обнимитесь, кредиторы и заемщики, коллекторы и антиколлекторы, работодатели и те, кто занял очередь на бирже труда - кризисы приходят и уходят, а околофутбольные эмоции согреют нас во все времена.

Перед вчерашними ответными матчами, конечно, в самой сложной ситуации оказались киевские динамовцы. 1:1 на своем поле - не лучший аргумент против заряженной на победу “Валенсии”.

Испанцы дома забьют обязательно, об этом знали наперед даже те, кто боготворит Богуша. А вот кто будет забивать в “Динамо” в отсутствие Милевского и Бангура?

Кравец? Но он в последний раз забивал в официальных матчах, кажется, в сентябре прошлого года, Алиев тоже потерял прицел, Кравченко еще ищет свое место в новой команде. Где Гильермо, когда увидим Вьятри?..

В отчетном матче большинство этих мрачных констатаций подтвердились, но в то же время он подарил нам волнующую драму, герои которой были за шаг от поражения, но счастливо избежали его и возвращаются домой со щитом.

Тренер Семин упрямо ставит на “зеро”, неизменно доверяя Несмачному фланги динамовской обороны. Небезгрешность этих решений мы видели прошлой осенью в матчах Лиги чемпионов, а в этом году в двух матчах с “Валенсией” наш капитан отметился особенно - в первой игре, помним, именно с его фланга прошла голевая атака на ворота Богуша, ну, а вчера он заработал оба штрафных, после которых “Валенсия” оказалась одной ногой в 1/8 финала.

Ну, дефицит форвардов еще можно как-то объяснить, но чтобы не найти надежного, поворотливого флангового защитника…

И что на это скажешь, если бы наконец не прорезались у Кравца бомбардирские качества и он не начал отдавать долги? Причем все произошло в лучших образцах футбольных сюжетов: сначала игра у Артема совсем не шла, вместо того, чтобы зацепиться за мяч и повозиться с защитниками он раз за разом отбрасывает его назад, не открывается в штрафной площади...

Между тем заметно, что динамовцы в целом демонстрируют очень содержательную командную игру и в сущности ни в чем не уступают одному из лидеров испанского чемпионата. Прессинг, контроль мяча, быстрые перемещения без суматохи - все это выглядело в исполнении украинцев довольно прилично, даже без скидки на февраль.

Для полноты впечатлений не хватало лишь одного - метких ударов по воротам. И когда наконец Кравец смог в первом тайме протаранить защиту “Валенсии”, сбросив со своих плеч не только двух соперников, но и нефарт последних месяцев, а тут еще и судья раз в десять лет свистнул в нашу пользу, не засчитал гол Вильи из оффсайда, стало похоже на то, что весы качнулись в сторону киевлян.

На второй гол Кравца испанцы уже ничем не могут ответить. И хотя атаки их еще по инерции очень опасные, а киевляне в конце играют иногда просто на вынос, матч закачивается вполне логичной ничьей - 2:2, которая стала победной для “Динамо”.

Таким образом в 1/8 Кубка УЕФА 12 марта на нас ждет украинское дерби: “Динамо”-“Металлист”. А репетицией перед этим будет их матч в украинской Премьер-лиге 4 марта.

Рациональный Маркевич построил команду-машину, которая безжалостно перемалывает в Европе уже шестого соперника подряд! И не пропускает при этом, вот что.

Импульсный же Семин делает команду, которая играет на нервах, делает ошибки, исправляет их, но иногда и не исправляет... Словом, нашла коса на камень, будет на что посмотреть! И пожалеть, что жребий свел наши команды на такой ранней стадии турнира.

***

Вчера в матче против “Сампдории” харьковчане у себя дома были полными хозяевами положения. 3:0 по итогу обоих матчей, это же нужно было на такое суметь. Пусть “Сампа” сейчас не в лучшем положении, только 14-ое место в серии А, в воскресенье матч против “Милана”, но это - их проблемы.

Для Маркевича сложность была в том, чтобы настроить команду на борьбу, вывести на максимальный уровень мотивации. Разговоры о том, что Генуя даже оставила дома ключевой тандем Кассано - Паломбо, конечно, могли расхолодить игроков “Металлиста”, поэтому на предматчевой пресс-конференции он не разводил лишние разговоры вокруг того, кто и для чего выйдет на поле.

Постараться забыть о победе в Италии, сыграть в свою силу, переиграть конкретного соперника в конкретном матче - с этим он вывел команду на поле стадиона «Металлист».

И уже первые минуты показали, что харьковчане своего не упустят. Рикун оказался на ударной позиции на правом фланге, но как-то не так добрался до мяча, на длинном шаге, говорят в таких случаях, и удар не вышел прицельным. Активно начал Олейник, чувствовалось, что ему очень хочется расписаться в воротах “Сампы” равно как и в первом матче, но тренерские указания вынуждали его отрабатывать по всей длине поля.

“Металлист” недолго дал гостям играть на встречных курсах. Гол в исполнении дуэта Эдмар-Валяев еще оставлял определенные шансы итальянцам, все равно им нужно было забивать не меньше двух мячей, но удар-красавец Коэльо поставил крест на надеждах гостей. Жажа выполнил штрафной в своем лучшем стиле, да еще и мяч пошел в ворота с отскока. Такие не берутся.

2:0 уже в первом тайме, и итальянцы вышли после перерыва лишь с надеждой избежать разгрома. Периодически игроки украинского клуба просто зажимали гостей на их половине поля, оставляли их без мяча.

Все три замены, к которым прибег тренер “Сампы” Маццарри, были, скорее, номинальными, отчаянными. Ничем новые игроки не удивили хозяев, как, собственно, и те, кто вышел в стартовом составе.

***

Фаворитом был и донецкий «Шахтер» в матче с «Тоттенхэмом». Лондонцы откровенно сделали ставку на внутренние турниры, на Кубок своей Лиги, и против представителей Донецка выставили не лучший состав.

Опытные игроки «Шахтера» должны были наказать хозяев за такое пижонство и сделали это. Пусть на нервах, с ошибками и не так уверенно, как в первом матче, но необходимый результат обеспечили - 1:1. «Тоттенхэм» ушел по-английски, незаметно, а «Шахтеру» выпало свидание с московским ЦСКА.

Мирча Луческу, который проводит, очевидно, свой последний сезон в Украине, должен знать, как следует настроить «своих» бразильцев против бразильского же наставника москвичей - Зико, и прибавить таким образом успешных завершающих штрихов к своему послужному списку.

А теперь обратимся к рейтингу коэффициентов УЕФА. Украина в сезоне 2008/2009 набрала рекордную для себя сумму - 10,625 балла (до сих пор было 8,100), занимая в таблице третье место следом за Англией и Испанией. Позади даже Италия! А по итогам последних пяти сезонов клубы Украины набрали 35,850 - 10 место, у Португалии, которая идет на 9-ом, - 35,891. Конечно, эти показатели изменятся уже после 1/8 финала, да и не факт, чтой у нас потом найдется сразу пять достойных команд, которые можно будет заявить для участия в еврокубках, но пока есть чем гордиться. Украинский футбол, по крайней мере в лице его сильнейших клубов, уже перерос стадию становления, юношеской нестабильности и может ставить перед собой задачи высшего сорта. Кто бы решился прогнозировать после декабрьской жеребьевки матчей плей-офф Кубка УЕФА, что наши клубы пройдут соперников из первой тройки футбольных грандов Европы. Но смогли.

На всякий случай напомним - финал Кубка УЕФА состоится 20 мая в Стамбуле. Билеты уже продаются, 11,5 тысяч их распространяются через официальный сайт УЕФА.

Олег Олийнык