Кубок УЕФА: голы Металлиста в ворота итальянцев (видео)
12:41, 27 февраля 2009Спорт
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Дальше - Динамо
Как сообщал УНИАН, вчера харьковский Металлист вышел в 1/8 финала Кубка УЕФА, обыграв со счетом 2:0 на своем поле итальянскую Сампдорию (3:0 по сумме двух матчей).
Голы в ворота итальянцев забили: Валяев 29
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...и Коэльо 39
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В нынешнем розыгрыше Кубка УЕФА Металлист продолжил серию выигрышей, еще не пропустил ни одного мяча.
Матч следующего раунда Металлист проведет с киевским Динамо, которое по итогу двух матчей обошло Валенсию.
Эта игра пройдет 12 марта в Киеве. Ответные матчи 1/8 Кубка УЕФА состоятся 18-19 марта.
Видео с сайта Чемпион
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