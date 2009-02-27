Кубок УЕФА: голы Металлиста в ворота итальянцев (видео)

Как сообщал УНИАН, вчера харьковский Металлист вышел в 1/8 финала Кубка УЕФА, обыграв со счетом 2:0 на своем поле итальянскую Сампдорию (3:0 по сумме двух матчей).

Голы в ворота итальянцев забили: Валяев 29

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...и Коэльо 39

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В нынешнем розыгрыше Кубка УЕФА Металлист продолжил серию выигрышей, еще не пропустил ни одного мяча.

Матч следующего раунда Металлист проведет с киевским Динамо, которое по итогу двух матчей обошло Валенсию.

Эта игра пройдет 12 марта в Киеве. Ответные матчи 1/8 Кубка УЕФА состоятся 18-19 марта.

Видео с сайта Чемпион