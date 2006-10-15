Клуб Андрея Шевченко потерял двух вратарей в одном матче

Лондонский "Челси" понес серьезные кадровые потери в выездном матче 7-го тура английской премьер-лиги против "Ридинга", который завершился победой действующих чемпионов Англии со счетом 1:0. Травмы получили голкиперы Петр Чех (Petr Cech) и Карло Кудичини (Carlo Cudicini), участие которых в ближайшем матче Лиги чемпионов под вопросом, сообщает Reuters.

Чех получил травму на первых минутах встречи, получив удар коленом в голову от полузащитника Стивена Ханта (Stephen Hunt). Чеха на носилках унесли с поля и доставили в ближайшую больницу. Заменивший его Кардо Кудичини отыграл почти весь матч, но на последней минуте второго тайма итальянский вратарь получил удар плечом в лицо от Ибрагима Сонко (Ibrahima Sonko) и потерял сознание.

Через несколько минут вратаря унесли с поля, а место в воротах "Челси" занял капитан команды защитник Джон Терри (John Terry). Несмотря на потерю голкиперов, лондонцы довели матч до победы и теперь делят первое место в турнирной таблице с "Манчестер Юнайтед".

После матча главный тренер "Челси" Жозе Моуринью (Jose Mourinho) обвинил игрока "Ридинга" Стивена Ханта в преднамеренном нападении на Петра Чеха, заявив, что игрок должен всегда избегать столкновения с голкипером, а в данном случае был умышленный удар коленом в лицо. Португалец уверен, что действия Ханта должны быть рассмотрены на заседании дисциплинарной комиссии английской футбольной ассоциации.

Тренер "Ридинга" Стив Коппелл (Steve Coppell) подчеркнул, что Хант действовал неумышленно и просто не смог увернуться. "Это просто несчастный случай, который может произойти в любом матче", - подчеркнул он.

По словам Моуринью, в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" место в воротах займет запасной голкипер Энрике Хилариу (Henrique Hilario). Более подробные сведения о состоянии здоровья основных вратарей "Челси" появятся после тщательного медицинского обследования.

Лента.ру