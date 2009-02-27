Голы-красавцы Кравца в ворота Валенсии (видео)

Испанская "Валенсия" не была для "Динамо" непроходимым соперником, судя по первому матчу. Об этом после поединка заявил герой матча Артем Кравец.

"Я верил, что сегодня удастся достичь позитивного результата. Если не верить - лучше не выходить на футбольное поле. Судя по первой игре, "Валенсия" не была для нас непроходимым соперником", - сказал нападающий.

По словам форварда киевлян, два гола, который он забил, не дались ему легко.

"В Кубке УЕФА, да еще и с таким соперником, голы не могут быть легкими. Во время матча не берутся в расчет фамилии футболистов - все решается на футбольном поле, и только там видно, кто на что способен. Когда забивал второй гол, бежал с мыслями о том, что это выход с глазу на глаз с вратарем, и если я реализую момент, то результат уже нас будет устраивать. Хорошо, что все сложилось", - цитирует Кравца официальный сайт "Динамо".

Также форвард добавил, что не чувствует себя героем матча, а также, что президент клуба пообещал повышенные премиальные за выход в следующий раунд.

"Вся команда сыграла сегодня просто феноменально, особенно полузащитники, которые выполнили огромный объем работы", - резюмировал Кравец.

Голы Артема Кравца в ворота испанцев:

Get the Flash Player to see this player.

Get the Flash Player to see this player.

Чемпион