Семин: наверное, судьба отдала нам долг

Как сообщал УНИАН, вчера киевское "Динамо" завоевало путевку в 1/8 Кубка УЕФА. Юрий Семин на послематчевой пресс-конференции не скрывал своей радости:

" Мы очень рады, что в сложной игре с сильной командой, которая имеет в своем распоряжении великолепных футболистов, мы смогли одержать общую победу. Причем это было сделано, когда нам не хватает игровой практики и достаточных физических кондиций. Именно поэтому я вдвойне счастлив, поскольку за полтора прошедших месяца мои подопечные проделали колоссальную работу", - говорит Семин.

По мнению тренера, испанская "Валенсия" была самым сильным соперником в этом розыгрыше: " Жребий был к нам суров, и нам попалась самая сильная команда в Кубке УЕФА. Честно говоря, когда генеральный директор Резо Чохонелидзе уезжал на жеребьевку, я ему сказал: «Только чтобы «Валенсия» нам не попалась!». Получилось же все наоборот, и сейчас мы счастливы, что удалось пройти в следующий раунд".

Тот факт, что три украинских команды прошли в следующий этап Кубка УЕФА, Семин прокомментировал так: " Я бы сказал, что уровень украинской лиги растет из года в год. А успех наших трех команд означает, что мы не должны принижать свой национальный футбол. Футбол у нас есть, достаточно высокого уровня, и мы движемся вперед".

По словам тренера, мартовские матчи тоже, очевидно, не станут для "Динамо" легкой прогулкой: "Я думаю, чем дальше – тем будет сложнее".

На вопрос, можно ли утверждать, что сегодня был самый счастливый день для вас в этом году, тренер ответил:

" Вне сомнений, поскольку не каждому тренеру удается сыграть и обыграть «Валенсию». Не каждому тренеру или игроку удается сыграть против звезд мировой величины. Мы с честью вышли из этого поединка, и конечно мы счастливы. Но я также хотел бы вспомнить наши матчи в Лиге чемпионов… Наверное, судьба отдала нам долг за те матчи, ведь мы, по большому счету, по игре никому из соперников по группе не проиграли. А если бы где-то немного повезло, то могли бы и пройти в плей-офф.".

Информационный отдел ФК «Динамо» (Киев)