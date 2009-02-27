Динамо вышло в 1/8 Кубка УЕФА
Впереди "внутриукраинское дерби"
Завершился матч 1/16 Кубка УЕФА между Валенсией и киевским Динамо.
Валенсия - Динамо 2:2 (Марчена 44, дель Орно 54 - Кравец 34, 74). Первый матч 1:1. В 1/8 Динамо встретится 12 марта с харьковским Металлистом.
Результаты остальных матчей:
ЦСКА - Астон Вилла 2:0 (Жирков 61, Лав 90) Первый матч - 1:1
Металлист - Сампдория 2:0 (Валяев 29, Коэльо 39) - 1:0
Гамбург - Неймеген 1:0 (Олич 9) - 3:0
Твенте - Марсель 0:1 (Арфа 24) по пенальти 6:7 - 1:0
Вольфсбург - ПСЖ 1:3 (Хасебе 63 - Льюиндула 38 пен., 74, Ротен 59) - 0:2
Галатасарай - Бордо 4:3 (Туран 43, 65, Кьюэлл 45, Сарыоглу 88 - Бельон 1, Шамах 74, Кавенаги 75) - 0:0
Милан - Вердер 2:2 (Пирло 26 пен., Пато 33 - Писарро 68, 78) - 1:1
Аякс - Фиорентина 1:1 (Леонардо 88 - Джилардино 61) - 1:0
Манчестер Сити - Копенгаген 2:1 (Беллами 73, 80 - Вингаард 90) - 2:2
Стандард - Брага 1:1 (Мбокани 79 - Агуйяр 88) - 0:3
Удинезе - Лех 2:1 (Пепе 57, ди Наталае 90 - Ренфиго 12) - 2:2
Штутгарт - Зенит 1:2 (Гебхарт 80 - Семшов 43, Файзулин 86) - 1:2
Сент-Этьенн - Олимпиакос 2:1 (Пейе 44, Илан 57 - Гонсалес 75) - 3:1
Депортиво - Ольборг 1:3 (Серхио 38 - Шелтон 41, Йоханссон 44, Эневольдсен 45) - 0:3
Тоттенхэм - Шахтер 1:1 (Сантос 55 - Фернандиньо 86) - 0:2