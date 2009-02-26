Специальный телефон для футбольных болельщиков появится в Донецке

Городские власти Донецка намерены ввести специальный телефонный номер, по которому болельщики, прибывшие на матчи чемпионатов Европы по футболу в 2009 и 2012 годах, смогут получить информационную справку или вызвать такси, сообщил заместитель Донецкого городского головы Николай Волков.

"Мы сделали единый номер, который можно набирать с городского, мобильного телефона для того, чтобы получить определенную справку, в том числе вызвать такси", - сказал Волков в ходе расширенного заседания по безопасности дорожного движения в четверг.

По его словам, единый семизначный телефонный номер станет своеобразным "путеводителем" для гостей города и болельщиков, прибывших на чемпионаты.

Он также отметил, что номер начнет действовать во время молодежного чемпионата Европы по футболу летом 2009 года.

Юношеский чемпионат Европы по футболу 2009 года, который пройдет в Донецке и Мариуполе, в Донецкой области рассматривается как генеральная репетиция к проведению в регионе матчей Евро-2012, напоминает РИА «Новости».